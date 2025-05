Israelenses de extrema-direita confrontam palestinos em marcha caótica em Jerusalém

Moshe, um colono israelense de 35 anos da Cisjordânia e apoiador do atual governo de direita, caminhou por um bairro palestino da Cidade Velha com um rifle e sua filha nos ombros. Foi um "dia muito feliz" porque toda Jerusalém estava "sob o governo de Israel", disse ele, recusando-se a informar seu sobrenome.

O líder da oposição de esquerda, Yair Golan, ex-comandante adjunto das Forças Armadas, descreveu as imagens de violência na Cidade Velha como "chocantes". Em um comunicado, ele afirmou que "amar Jerusalém não se parece com isso; o ódio, o racismo e o bullying é que se parecem com isso".

"Manteremos Jerusalém unida, íntegra e sob a soberania israelense", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma reunião de gabinete realizada em Jerusalém Oriental no início desta segunda-feira.

Um porta-voz da presidência palestina sediada na Cisjordânia condenou a marcha e a visita de Ben Gvir a Al-Aqsa.

A guerra contínua de Israel em Gaza, "as repetidas incursões no complexo da mesquita de Al-Aqsa e os atos de provocação, como o hasteamento da bandeira israelense na Jerusalém ocupada, ameaçam a estabilidade de toda a região", disse Nabil Abu Rudeineh em um comunicado.

Os confrontos se intensificaram durante todo o dia quando ativistas israelenses de esquerda intervieram para escoltar os palestinos para longe dos jovens judeus israelenses de extrema-direita que ameaçavam os transeuntes, segundo testemunhas.