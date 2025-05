Macron diz que Trump e von der Leyen tiveram "boa conversa"

Um telefonema no fim de semana entre Trump e von der Leyen deu "novo impulso" às negociações comerciais, disse um porta-voz da União Europeia nesta segunda-feira.

Após a conversa, Trump retirou sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da UE no próximo mês, restaurando o prazo de 9 de julho para permitir que as negociações entre Washington e o bloco europeu produzam um acordo.

O porta-voz da UE disse que foi von der Leyen quem ligou para Trump.

(Por Sudip Kar-Gupta e Dominique Vidalon)