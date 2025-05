Maioria dos suprimentos de equipamentos médicos está em "estoque zero" em Gaza, diz OMS

GENEBRA (Reuters) - A maioria dos suprimentos de equipamentos médicos se esgotou em Gaza, enquanto 42% dos medicamentos básicos, incluindo analgésicos, estão fora de estoque, informou a Organização Mundial da Saúde nesta segunda-feira.

"Estamos com estoque zero de cerca de 64% dos equipamentos médicos e estoque zero de 43% dos medicamentos essenciais e 42% das vacinas", disse Hanan Balkhy, diretora regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental, a repórteres em Genebra.

Balkhy disse que a OMS tem 51 caminhões de ajuda esperando na fronteira de Gaza que ainda não tiveram autorização para entrar no enclave palestino, onde Israel, na semana passada, aliviou um pouco o bloqueio total à ajuda imposto no início de março.