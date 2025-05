Menos de 5% das terras cultiváveis de Gaza estão em estado de utilização, mostra avaliação da ONU

GENEBRA (Reuters) - Menos de 5% das terras agrícolas de Gaza podem ser cultivadas devido a danos e restrições de acesso, "exacerbando o risco de fome na área", de acordo com uma avaliação da Organização das Nações Unidas (ONU) publicada nesta segunda-feira.

"Esse nível de destruição não é apenas uma perda de infraestrutura -- é um colapso do sistema agroalimentar de Gaza e das linhas de vida", disse Beth Bechdol, vice-diretora geral da Organização para Alimentação e Agricultura, que produziu a avaliação juntamente com o Centro de Satélites da ONU.

Antes do início da guerra entre Israel e Hamas, há mais de 19 meses, os fazendeiros de Gaza cultivavam uma série de culturas, incluindo frutas cítricas, tâmaras e azeitonas, apesar de a área estar entre as mais densamente povoadas do mundo.