Partido governista da Venezuela mantém controle parlamentar em meio à divisão da oposição

(Reuters) - O partido socialista da Venezuela manteve sua maioria significativa na Assembleia Nacional em uma eleição no domingo, conquistando quase 83% dos votos de acordo com a autoridade eleitoral, em uma disputa boicotada por alguns líderes da oposição em meio a uma profunda divisão entre os partidos que se opõem ao governo do presidente Nicolás Maduro.

Alguns dos principais líderes da oposição do país pediram que os eleitores se abstivessem em protesto contra os resultados oficiais da eleição presidencial de julho de 2024, que a oposição afirma ter vencido, mas que as autoridades dizem ter sido uma vitória de Maduro.

Os resultados legislativos de domingo manterão o partido governista no controle do gabinete do procurador-geral e do tribunal superior, cujos membros são eleitos pelos parlamentares.