Petrobras quer ter mais voz na Braskem em acordo com sócio atual ou futuro, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras quer uma revisão no acordo de acionistas na Braskem para melhorar sua representatividade e ser mais ouvida nas decisões da empresa controlada pela Novonor com 50,1% do capital votante, disseram três fontes próximas da estatal a par do assunto.

A petroleira detém quase metade do capital votante na petroquímica, mas indica um número de diretores e conselheiros de administração considerado insuficiente, segundo essas pessoas, que pediram para ficar no anonimato ao comentarem o assunto.