Quênia apoia plano do Marrocos de autonomia para o Saara Ocidental, diz declaração

Por Ahmed Eljechtimi

RABAT (Reuters) - O Quênia disse nesta segunda-feira que apoia o plano do Marrocos de dar autonomia à região disputada do Saara Ocidental sob a soberania marroquina, juntando-se a um número crescente de países africanos, árabes e ocidentais que se inclinaram a apoiar Rabat no conflito de cinco décadas.

O conflito -- congelado há muito tempo, mas que remonta a 1975 -- coloca o Marrocos, que considera o território como seu, contra a Frente Polisário, apoiada pela Argélia, que busca um estado independente no território desértico.