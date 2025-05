Rei Charles vai ao Canadá em demonstração de apoio em meio a cobiça de Trump

Quando Starmer visitou a Casa Branca em fevereiro, ele fez grande alarde de um convite de Charles para uma segunda visita de Estado sem precedentes de Trump, cuja mãe nasceu no Reino Unido e que tem elogiado repetidamente a família real britânica.

Carney, o ex-presidente do Banco da Inglaterra, disse que isso irritou os canadenses.

A viagem de Charles, que ele fará com sua esposa, a rainha Camilla, será sua primeira visita à antiga colônia britânica desde que se tornou rei em setembro de 2022.

Na segunda-feira, o casal real visitará um grande parque em Ottawa e se encontrará com vendedores e artistas, de acordo com o Palácio de Buckingham. Em seguida, o rei participará de uma cerimônia de lançamento do disco para iniciar uma demonstração de hóquei de rua antes de plantar uma árvore em outra parte da cidade.

Será apenas a terceira vez que um soberano fará um "Discurso do Trono" no Senado canadense, um evento que abre cada nova sessão do parlamento.

Charles e Camilla viajarão para o Senado em uma carruagem cerimonial puxada por cavalos com uma escolta de 28 cavalos para fazer um discurso de 25 minutos escrito pelo governo de Carney.