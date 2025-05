Reino Unido vai gastar bilhões em treinamento para reduzir dependência de trabalhadores estrangeiros

Por Muvija M

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido vai gastar um valor recorde de 3 bilhões de libras para ampliar as oportunidades de treinamento, parte de uma estratégia mais ampla do governo britânico para capacitar a população local, a fim de preencher lacunas no mercado de trabalho e reduzir a dependência de trabalhadores estrangeiros.

O investimento irá "redirecionar o panorama de qualificação para os jovens talentos nacionais" por meio da criação de 120 mil novas oportunidades de treinamento em setores-chave como construção civil, engenharia, saúde e assistência social, e tecnologia digital, segundo um comunicado do Departamento de Educação do governo do Reino Unido.