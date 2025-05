Rússia não vê Vaticano como local adequado para negociações de paz, dizem fontes

"UM POUCO DESELEGANTE"

Uma das autoridades russas brincou com sarcasmo que o único local melhor do que o Vaticano seria Haia -- a sede do Tribunal Penal Internacional (TPI), que emitiu um mandado de prisão para Putin por acusações de crimes de guerra.

O Kremlin diz que o mandado de prisão do TPI é uma decisão escandalosamente partidária, mas sem sentido com relação à Rússia, que não é signatária do tribunal. Autoridades russas negam crimes de guerra na Ucrânia.

O ministro das Relações Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, disse na sexta-feira que a ideia do Vaticano como uma arena potencial para as negociações de paz era "um pouco deselegante", dado que a Rússia e a Ucrânia são países ortodoxos orientais.

A Igreja Ortodoxa Russa é, de longe, a maior das igrejas da comunhão ortodoxa oriental, que se separou do cristianismo ocidental no Grande Cisma de 1054.

De acordo com o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, a maioria esmagadora dos ucranianos se identifica como seguidores da ortodoxia cristã oriental, embora o apoio a uma Igreja Ortodoxa da Ucrânia não alinhada à Rússia tenha aumentado desde o início da guerra em 2022.