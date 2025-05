Trump diz que Putin ficou 'absolutamente louco' após novo ataque na Ucrânia

Um garoto de 14 anos ficou ferido na região de Odessa, no Mar Negro. Segundo as autoridades, prédios residenciais e instalações industriais foram danificados no oeste da Ucrânia.

O Kremlin disse que os ataques à Ucrânia foram direcionados a alvos militares e que os ataques foram uma resposta a ataques ucranianos significativos a alvos civis russos.

Zelensky, em um post no X, não abordou diretamente as críticas de Trump, mas disse que o mundo parecia estar se esforçando mais no diálogo com Putin do que exercendo pressão real sobre o chefe do Kremlin.

A Rússia, declarou Zelensky, só pode ser restringida pela força, e pediu novamente sanções adicionais contra a Rússia.

"Não estou feliz"

Falando aos repórteres no aeroporto de Morristown, Nova Jersey, Trump disse sobre Putin: "Não sei o que há de errado com ele. O que diabos aconteceu com ele? O que aconteceu? Ele está matando muitas pessoas. Não estou feliz com isso".