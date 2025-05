17 países da UE fazem alerta sobre leis LGBTQ+ da Hungria

Por Lili Bayer e Andrew Gray

BRUXELAS (Reuters) - Dezessete países da União Europeia acusaram nesta terça-feira a Hungria de violar os valores fundamentais da UE ao aprovar leis que têm como alvo as pessoas LGBTQ+, à medida que as tensões se aprofundam entre Budapeste e a maioria dos Estados membros.

Em março, o Parlamento húngaro aprovou uma legislação que cria uma base legal para proibir as marchas do Orgulho LGBTQ+ no país e permite que a polícia use câmeras de reconhecimento facial para identificar as pessoas que participam delas. Também aprovou mudanças constitucionais em abril, estipulando que a Hungria reconhece apenas dois sexos, masculino e feminino.