Alemanha sobe o tom e critica ataques maciços 'incompreensíveis' de Israel em Gaza

Embora não seja uma ruptura completa, a mudança de tom é significativa em um país cuja liderança segue uma política de responsabilidade especial por Israel devido ao legado do Holocausto nazista.

A Alemanha, juntamente com os Estados Unidos, tem sido um dos mais firmes apoiadores de Israel, mas as palavras de Merz ocorrem no momento em que a União Europeia está revendo sua política em relação a Israel, e Reino Unido, França e Canadá também ameaçaram com "ações concretas".

"Os ataques militares maciços realizados pelos israelenses na Faixa de Gaza não revelam mais nenhuma lógica para mim. Como eles servem ao objetivo de confrontar o terror. ... A esse respeito, vejo isso de forma muito, muito crítica", disse Merz em Turku, Finlândia.

"Também não estou entre aqueles que disseram isso primeiro... Mas me pareceu e me parece que chegou o momento em que devo dizer publicamente (que) o que está acontecendo atualmente não é mais compreensível."

Os comentários são particularmente marcantes, já que Merz venceu as eleições em fevereiro prometendo receber o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em solo alemão, desafiando um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI).

Merz também tem pendurada na chancelaria uma foto da praia de Zikim, onde os combatentes do Hamas chegaram em barcos durante o ataque em 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas.