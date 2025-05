China e Taiwan trocam acusações sobre ataques cibernéticos

Por Liz Lee e Ben Blanchard

PEQUIM (Reuters) - As autoridades de segurança pública chinesas atribuíram um ataque cibernético a uma empresa de tecnologia não identificada ao governo de Taiwan nesta terça-feira, levando a ilha a culpar a China por espalhar desinformação sobre tais violações.

A "organização de hackers estrangeiros" por trás do ataque foi "apoiada" pelo Partido Democrático Progressista (PDP) de Taiwan, disseram as autoridades da capital da província de Guangdong, no sul da China, em um comunicado, com base em uma investigação policial inicial.