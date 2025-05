Comemoração de título do Liverpool tem atropelamento; 4 estão "muito, muito doentes", diz prefeito

"Esperamos, é claro, que elas consigam se recuperar", completou.

Com a maioria das pessoas de folga no feriado da primavera, as autoridades estimaram que cerca de 1 milhão de pessoas compareceram ao desfile de 16 km para ver o time do Liverpool viajar pela cidade em um ônibus aberto com o troféu da Premier League.

O Liverpool tinha conquistado a liga pela última vez durante a pandemia da Covid, quando as comemorações não foram permitidas.