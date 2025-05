Governo Trump se move para cortar contratos federais restantes com Harvard

Ele também faz referência à decisão da Suprema Corte no caso da organização Students for Fair Admissions versus Harvard e a incidentes recentes no campus, como evidências da falha da universidade em manter os padrões e os valores federais.

Uma cópia da carta, noticiada inicialmente pelo New York Times, foi vista pela Reuters. Dois funcionários do governo familiarizados com o assunto disseram que ela será enviada às agências nesta terça-feira.

Uma das autoridades disse que os contratos restantes do governo federal com a Universidade Harvard são avaliados em aproximadamente US$100 milhões.

Harvard não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A medida é a mais recente indicação da intenção do governo Trump de desestabilizar Harvard, amplamente considerada a universidade mais elitista e culturalmente influente do país, visando sua estabilidade financeira e posição global.

Desde o mês passado, o governo do presidente Donald Trump congelou aproximadamente US$3,2 bilhões em bolsas e contratos com a universidade e tentou bloquear sua capacidade de matricular estudantes internacionais.