Ministros da UE aprovam novo fundo de armas de 150 bilhões de euros

A iniciativa da UE busca romper as barreiras nacionais por meio do financiamento de projetos conjuntos entre os países da UE e inclui um forte elemento de "compra europeia", visando impulsionar o setor de defesa do continente.

Para que um projeto se qualifique para o financiamento Safe, 65% do seu valor deve ser proveniente de empresas sediadas na UE, no Espaço Econômico Europeu mais amplo ou na Ucrânia.

No entanto, empresas de países que assinaram uma Parceria de Segurança e Defesa com a UE também podem se qualificar, se atenderem a outras condições.