Musk deve atualizar planos para Marte antes do novo teste da Starship

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - O bilionário Elon Musk deve apresentar nesta terça-feira, antes de um voo de teste de alto risco da Starship no final do dia, uma atualização sobre o plano da SpaceX de lançar missões a Marte.

Musk, a pessoa mais rica do mundo e um dos principais apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, indicou que passará menos tempo no governo e em campanhas políticas no futuro, para se concentrar em seu império empresarial.