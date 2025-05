Palestinos correm para centro de ajuda apoiado pelos EUA, apesar de preocupações com triagem

Com a retomada de um pequeno fluxo de ajuda, as forças israelenses -- agora no controle de grande parte de Gaza -- mantiveram os ataques a vários alvos no enclave, matando 3.901 palestinos desde que o cessar-fogo de dois meses foi interrompido em meados de março, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

No total, mais de 54.000 palestinos foram mortos na guerra aérea e terrestre de Israel, segundo as autoridades de saúde de Gaza. Ela foi lançada após um ataque transfronteiriço liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas e fez 251 reféns em Gaza, de acordo com registros israelenses.

