Rei Charles expressa amor por um Canadá "forte e livre"

Charles, que brincou e riu com Carney antes do discurso, usava a Ordem do Canadá em seu pescoço.

RELACIONAMENTO ÚTIL

Ele e Camilla foram conduzidos ao Senado em uma carruagem puxada por cavalos, escoltados por 28 cavaleiros da Polícia Real Montada do Canadá e aplaudidos por espectadores que agitavam bandeiras.

Uma pesquisa da Ipsos Reid divulgada nesta terça-feira para a Global News constatou que 66% dos entrevistados acreditavam que o relacionamento do Canadá com a monarquia é útil porque ajuda a diferenciar a nação dos Estados Unidos, contra 54% apurados em abril de 2023.

"Com as tarifas e (...) a guerra comercial, se a monarquia britânica desempenhar um papel mais ativo na política canadense e defender o Canadá, então eu dou as boas-vindas à monarquia britânica", disse o corretor de imóveis de Toronto Abdel Rafeeq nesta terça-feira.

Posteriormente questionado se o rei havia reforçado a soberania do Canadá, Carney respondeu: "Nossa soberania é forte".