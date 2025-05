Rússia diz que Ucrânia, apoiada pela Europa, está tentando destruir negociações de paz

MOSCOU (Reuters) - O Ministério da Defesa da Rússia disse nesta terça-feira que a Ucrânia, apoiada por alguns países europeus, tomou várias "medidas provocativas" com o objetivo de inviabilizar as negociações diretas de paz iniciadas por Moscou com Kiev.

As primeiras conversações diretas entre a Rússia e a Ucrânia em mais de três anos ocorreram em 16 de maio, mas não conseguiram produzir um acordo de cessar-fogo.

"Por iniciativa da Federação Russa, o diálogo direto russo-ucraniano sobre uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia foi retomado", disse o ministério.