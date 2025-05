Trump diz que Putin 'brinca com fogo' ao recusar negociações com Ucrânia

O líder russo disse que parte desse trabalho seria a definição de um possível cessar-fogo, incluindo seu cronograma. A Ucrânia, seus aliados europeus e os EUA pediram a Putin que aceite um cessar-fogo imediato e incondicional com duração de pelo menos 30 dias.

O Kremlin disse que não poderia estimar quanto tempo levaria para redigir o memorando, e disse nesta terça-feira que ainda estava trabalhando nele. Kiev e governos europeus acusaram Moscou de protelar enquanto avança no campo de batalha.

Vilarejos capturados

A explosão de Trump nas redes sociais nesta terça-feira ocorreu no momento em que Kiev sofreu outro revés no campo de batalha, com as forças russas capturando quatro vilarejos na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia.

Até o momento, Trump não impôs novas sanções relevantes contra a Rússia, embora autoridades americanas digam que foi preparado um pacote de sanções caso ele decida adotá-lo. Trump também sofre pressão do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para aumentar a assistência militar à Ucrânia.

Os avanços russos seguem alguns dos maiores ataques de drones e mísseis contra a Ucrânia desde que a Rússia começou a guerra em grande escala no início de 2022, embora o nível tenha caído acentuadamente da noite de segunda para terça-feira.