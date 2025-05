Trump pede ajuda da Suprema Corte dos EUA para deportar migrantes

Em março, o governo emitiu uma orientação determinando que, se um terceiro país tiver dado garantias diplomáticas confiáveis de que não perseguirá ou torturará migrantes, os indivíduos poderão ser deportados para lá "sem a necessidade de procedimentos adicionais".

Sem essa garantia, se o migrante expressar medo de ser removido para aquele país, as autoridades dos EUA avaliariam a probabilidade de perseguição ou tortura, possivelmente encaminhando a pessoa a um tribunal de imigração, de acordo com as orientações.

Murphy emitiu uma liminar em abril, concluindo que a política do governo de "executar remoções de países terceiros sem fornecer aviso prévio e uma oportunidade significativa para apresentar reivindicações baseadas em medo" provavelmente viola as proteções do devido processo legal previstas na Quinta Emenda da Constituição dos EUA.

As proteções do devido processo legal geralmente exigem que o governo forneça aviso prévio e uma oportunidade para uma audiência antes de tomar certas medidas adversas.

Murphy disse que a Suprema Corte, o Congresso, o "senso comum" e a "decência básica" exigem que os migrantes recebam o devido processo legal.

Em 16 de maio, o Tribunal de Apelações do 1º Circuito dos EUA se recusou a suspender a decisão de Murphy.