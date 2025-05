Confiança na União Europeia é a maior desde 2007, mostra pesquisa

Apenas 36% dos entrevistados disseram confiar em seus governos nacionais.

Os resultados surgem em meio a tensões sem precedentes entre o bloco e os EUA e poucos dias depois que Trump adiou a ameaça de tarifas de 50% sobre as importações da UE até 9 de julho, permitindo a continuidade das negociações entre Washington e Bruxelas.

Trump não foi mencionado diretamente nas perguntas. A pesquisa foi realizada entre 26 de março e 22 de abril em todos os 27 estados-membros da UE, com 26.368 entrevistas presenciais.

O apoio ao euro atingiu o nível mais alto de todos os tempos, com 74% de todos os cidadãos da UE e 83% dos moradores da zona do euro apoiando uma união econômica e monetária europeia com uma única moeda.

Apesar do forte apoio à moeda comum, os europeus continuam divididos em relação às condições econômicas atuais, com 44% descrevendo a economia europeia como boa, mas 48% considerando-a negativa.

No entanto, 43% esperam que as condições econômicas permaneçam estáveis no próximo ano.