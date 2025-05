EUA começarão a revogar vistos para estudantes chineses, diz secretário

Por Jasper Ward e Costas Pitas

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira que o país começará a revogar vistos de estudantes chineses, incluindo aqueles com conexões com o Partido Comunista Chinês ou que estudam em áreas críticas.

O governo do presidente Donald Trump tem procurado aumentar as deportações e revogar vistos de estudante como parte de seus esforços para cumprir a agenda linha-dura com a imigração.