EUA e Rússia discutem em público enquanto guerra na Ucrânia se intensifica

Trump, em uma publicação no Truth Social, disse que Putin está brincando com fogo e advertiu que coisas "REALMENTE RUINS" já teriam acontecido com a Rússia se não fosse pelo próprio Trump.

"O que Vladimir Putin não percebe é que, se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido na Rússia, e eu quero dizer REALMENTE RUINS. Ele está brincando com fogo", disse Trump no post de terça-feira.

O assessor de política externa de Putin, Yuri Ushakov, afirmou a um repórter da TV estatal que o comentário de Trump sugere que ele não está bem informado sobre as realidades da guerra.

"Trump não está suficientemente informado sobre o que realmente está acontecendo no contexto do confronto entre a Ucrânia e a Rússia", declarou Ushakov.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que está claro que o governo Trump está fazendo "esforços consideráveis para um acordo pacífico" e que a Rússia estava "grata pelos esforços de mediação do presidente Trump pessoalmente".

"Assim como os Estados Unidos, a Rússia tem seus próprios interesses nacionais, que estão acima de tudo para nós, e estão acima de tudo para nosso presidente", afirmou Peskov.