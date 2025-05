Merz diz que Ucrânia e Alemanha produzirão conjuntamente mísseis de longo alcance

"Queremos viabilizar armas de longo alcance, também queremos viabilizar a produção conjunta, e não falaremos sobre detalhes publicamente, mas intensificaremos a cooperação", declarou ele em uma coletiva de imprensa conjunta com Zelenskiy.

Zelenskiy disse que os dois líderes concordaram em cooperar na produção de armas na Ucrânia, incluindo drones. Autoridades de governo assinaram acordos sobre a construção e o desenvolvimento de instalações de produção, segundo ele.

"Esses novos projetos já existem", disse o presidente ucraniano. "Só queremos que eles sejam na quantidade que precisamos."

A visita de Zelenskiy à Alemanha ocorre depois que autoridades ucranianas e russas se reuniram este mês para negociações cara a cara, sob pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com a guerra.

No entanto, as negociações não conseguiram produzir um acordo de cessar-fogo e a Rússia desencadeou três noites de ataques aéreos maciços contra a Ucrânia no fim de semana. Moscou também reuniu 50.000 soldados perto da região de Sumy, no norte da Ucrânia, disse Zelenskiy aos repórteres.

Os movimentos militares não "falam a língua da paz", disse Merz.