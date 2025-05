Moradores se preocupam com segurança após explosão em fábrica de produtos químicos na China

GAOMI, China (Reuters) - Uma fumaça preta pairava sobre uma fábrica de produtos químicos no leste da China na quarta-feira, um dia depois que uma grande explosão matou pelo menos cinco pessoas, destruiu prédios e alimentou temores de segurança entre os moradores que vivem perto da fábrica.

Seis pessoas ainda estão desaparecidas após a explosão na fábrica em Gaomi, uma cidade na província de Shandong, no leste do país, informou a agência de notícias oficial Xinhua. Outras 19 ficaram feridas.

Com as ruas próximas praticamente desertas, os moradores examinaram os danos às casas e se preocupam com os riscos à saúde.