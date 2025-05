Netanyahu diz que líder do Hamas em Gaza Mohammad Sinwar foi morto

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira que Israel eliminou o líder do Hamas em Gaza, Mohammad Sinwar, um dos mais procurados e irmão mais novo do falecido líder do grupo, Yahya Sinwar.

Mohammad Sinwar foi alvo de um ataque israelense a um hospital no sul de Gaza neste mês, e Netanyahu afirmou em 21 de maio que era provável que ele tivesse sido morto.

"Eliminamos Mohammad Deif, (Ismail) Haniyeh, Yahya Sinwar e Mohammad Sinwar", disse Netanyahu, confirmando a morte ao Parlamento israelense, conhecido como Knesset.