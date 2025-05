Para paz na Ucrânia, Putin quer promessa de interromper ampliação da Otan, dizem fontes

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - As condições do presidente russo, Vladimir Putin, para acabar com a guerra na Ucrânia incluem a exigência de que os líderes ocidentais se comprometam por escrito a parar de ampliar a Otan para o leste e suspender uma parte das sanções contra a Rússia, de acordo com três fontes russas com conhecimento das negociações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem dito repetidamente que quer acabar com o conflito europeu mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial e tem demonstrado uma frustração crescente com Putin nos últimos dias, alertando na terça-feira que o líder russo está "brincando com fogo" ao se recusar a se envolver em negociações de cessar-fogo com Kiev, enquanto suas forças obtêm ganhos no campo de batalha.