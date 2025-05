Sob fogo cruzado de Trump e universidades, estudante galês de Harvard teme nunca mais voltar

Por Tom Little e Sam Tabahriti

COPENHAGEN (Reuters) - Quando Alfred Williamson fez as malas para viajar para a Dinamarca durante as férias de verão após um primeiro ano turbulento em Harvard, ele não via a hora de voltar para a universidade.

Agora, o estudante galês teme que talvez nunca mais volte. Ele é um dos milhares de estudantes internacionais envolvidos na batalha contra a instituição da Ivy League promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem se concentrado em impedir que Harvard matricule ou mantenha estudantes internacionais.