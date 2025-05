Tribunal francês condena cirurgião aposentado a 20 anos de prisão por estupro de pacientes

"Devo a todas essas pessoas e a seus entes queridos admitir minhas ações e suas consequências, que elas sofreram e continuarão a sofrer por toda a vida", acrescentou.

A juíza disse que entendia que muitas vítimas esperavam que Le Scouarnec nunca saísse da cadeia, mas que a lei não permitia que ela impusesse uma sentença de prisão perpétua.

O julgamento ocorreu em um momento de ajuste de contas sobre crimes sexuais na França após a condenação de Dominique Pelicot, que foi considerado culpado em dezembro por drogar sua esposa inconsciente e convidar dezenas de homens para estuprá-la em sua casa.

Le Scouarnec já está cumprindo pena de prisão por condenações anteriores de estupro. Em 2020, ele foi condenado a 15 anos de prisão pelo estupro e agressão sexual de uma criança vizinha, bem como de suas duas sobrinhas e de uma paciente de 4 anos.

As vítimas e suas famílias perguntaram publicamente por que as autoridades de saúde locais e nacionais não conseguiram deter Le Scouarnec. Em 2005, ele foi condenado por baixar imagens de abuso sexual infantil e recebeu uma pena de prisão suspensa, mas conseguiu continuar trabalhando em hospitais públicos.

Várias dezenas de vítimas e defensores de direitos se reuniram do lado de fora do tribunal antes do veredicto, segurando uma faixa feita de centenas de pedaços de papel branco com silhuetas pretas, uma para cada vítima. Alguns dos papéis continham o primeiro nome e a idade, enquanto outros se referiam à vítima como "Anônimo".