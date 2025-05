Trump volta a criticar Putin enquanto guerra na Ucrânia esquenta

Por Steve Holland e Guy Faulconbridge e Max Hunder

WASHINGTON/MOSCOU/KIEV (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou novamente sua frustração nesta quarta-feira com o presidente russo em relação à intensificação do conflito na Ucrânia, um dia após advertir que Vladimir Putin estava "brincando com fogo" ao resistir às negociações de cessar-fogo e, ao mesmo tempo, aumentar seus ataques com drones e mísseis.

Mas Trump também disse a jornalistas no Salão Oval que ainda não estava preparado para impor novas sanções à Rússia, pois não queria que as penalidades prejudicassem um possível acordo de paz.