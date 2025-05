Aumenta pressão sobre Trump para impor sanções contra Rússia

Autoridades da Casa Branca dizem que Trump ainda espera desenvolver uma parceria econômica com a Rússia. Ele vê as sanções como uma escalada nas tensões com Moscou, o que poderia inviabilizar as esperanças de um cessar-fogo no conflito de três anos.

Mas sua frustração com Putin é genuína e cada vez mais grave, de acordo com assessores. Eles disseram que Trump está considerando seriamente a possibilidade de aplicar sanções depois que a Rússia intensificou seus ataques nos últimos dias.

"Ele está sempre procurando maneiras diferentes de exercer pressão", disse uma autoridade sênior da Casa Branca. "Isso não é diferente. Ele está sempre avaliando suas opções."

Autoridades dos EUA preparam novas sanções econômicas contra a Rússia, incluindo medidas bancárias e energéticas. Elas dizem que o pacote de sanções está pronto para ser implementado com base na ordem de Trump.

Uma opção apoiada por alguns assessores de Trump seria o presidente adotar, ou pelo menos não obstruir, a legislação apresentada pelo senador republicano Lindsey Graham e pelo senador democrata Richard Blumenthal no mês passado, que estabeleceria uma tarifa de 500% sobre os produtos importados de países que compram petróleo russo.

Alguns consultores acreditam que o projeto de lei pode ser útil porque permitiria que sanções consequentes entrassem em vigor enquanto Trump poderia, em essência, dizer a Putin que a decisão sobre as sanções estava fora de suas mãos, de acordo com uma autoridade dos EUA com conhecimento direto do assunto. Isso, por sua vez, poderia ajudar Trump a manter uma linha de comunicação viável com Putin.