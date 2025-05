Coreia do Norte possibilitou ataques russos à infraestrutura civil ucraniana, diz grupo de monitoramento

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte permitiu que a Rússia aumentasse os ataques com mísseis contra infraestruturas civis ucranianas essenciais e forneceu mais de 20.000 contêineres de munições, de acordo com um relatório da Equipe de Monitoramento de Sanções Multilaterais, um grupo formado por 11 membros da ONU.

O grupo, lançado em outubro do ano passado para monitorar as sanções da ONU contra a Coreia do Norte depois que um painel do Conselho de Segurança foi descartado pela Rússia e pela China, também disse que Moscou ajudou a Coreia do Norte a melhorar o desempenho dos mísseis em troca do fornecimento de dados.

Cerca de nove milhões de cartuchos de munição de artilharia e lançadores de foguetes foram enviados da Coreia do Norte para a Rússia por navios de carga russos como parte da cooperação militar entre os dois países, violando as sanções da ONU, segundo o grupo.