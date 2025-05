Elon Musk deixa o governo Trump e encerra mandato turbulento

Musk não escondeu sua animosidade em relação à força de trabalho federal e previu que a revogação do "privilégio da era Covid" do teletrabalho desencadearia "uma onda de demissões em massa voluntárias que nós saudamos".

Mas alguns membros do gabinete que inicialmente abraçaram a energia de Musk como alguém de fora passaram a desconfiar de suas táticas, disseram as fontes. Com o passar do tempo, eles se tornaram mais confiantes para reagir aos cortes de pessoal, incentivados pelo lembrete de Trump, no início de março, de que as decisões sobre a equipe cabiam aos secretários de departamento, e não a Musk.

Musk entrou em conflito com três dos membros mais graduados do gabinete de Trump -- o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Transportes Sean Duffy e o secretário do Tesouro Scott Bessent. Ele chamou o assessor comercial de Trump, Peter Navarro, de "idiota" e "mais burro do que um saco de tijolos". Navarro rejeitou os insultos, dizendo: "Já me chamaram de coisas piores".

Ao mesmo tempo, Musk começou a dar a entender que seu período no governo chegaria ao fim, conforme expressava frustração por não poder cortar gastos de forma mais agressiva.

Em uma teleconferência da Tesla em 22 de abril, ele sinalizou que reduziria significativamente seu trabalho no governo para se concentrar em seus negócios.

"A situação da burocracia federal é muito pior do que eu imaginava", disse Musk ao The Washington Post esta semana. "Eu achava que havia problemas, mas com certeza é uma batalha difícil tentar melhorar as coisas em D.C., para dizer o mínimo."