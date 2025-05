Israel anuncia novos assentamentos na Cisjordânia apesar da ameaça de sanções

(Reuters) - O governo de Israel aprovou 22 novos assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada, disse o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, nesta quinta-feira, uma medida que pode aprofundar as divisões com alguns aliados que ameaçaram com sanções por causa da expansão.

Smotrich, de extrema-direita e defensor da soberania israelense sobre a Cisjordânia, escreveu no X que os novos assentamentos seriam localizados na área norte da Cisjordânia, sem especificar onde.

De acordo com a mídia israelense, o Ministério da Defesa afirmou que, entre os novos assentamentos judaicos, os "postos avançados" existentes serão legalizados e novos assentamentos também serão construídos.