Juíza bloqueia proibição de Trump a estudantes internacionais em Harvard

Enquanto a audiência se desenrolava na manhã desta quinta-feira, milhares de estudantes de Harvard recebiam seus diplomas na cerimônia de formatura da universidade no campus, a cerca de 8 km de distância.

O presidente da Universidade, Alan Garber, aplaudido de pé, congratulou aos alunos formandos "do fim da rua, de todo o país e de todo o mundo", arrancando aplausos nas últimas palavras.

"Ao redor do mundo — exatamente como deveria ser", acrescentou.

O governo Trump lançou um ataque em diversas frentes contra a universidade mais antiga e mais rica do país, congelando bilhões de dólares em subsídios e outros financiamentos, propondo o fim de seu status de isenção de impostos e abrindo uma investigação para apurar se ela estaria discriminando funcionários ou candidatos a emprego brancos, asiáticos, homens ou heterossexuais.

A revogação da capacidade de Harvard de matricular estudantes internacionais é prejudicial, segundo a universidade. Mais de um quarto do corpo discente é internacional; quase 60% dos alunos de pós-graduação da prestigiosa Harvard Kennedy School são de outros países.

O ataque a Harvard faz parte de um esforço mais amplo do governo para pressionar as instituições de ensino superior a se alinharem com sua agenda política.