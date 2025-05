Reforma do Departamento de Estado vai cortar milhares de empregos e promover "valores ocidentais"

Por Simon Lewis e Humeyra Pamuk e Jonathan Landay

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump notificou formalmente o Congresso nesta quinta-feira sobre seus planos para uma grande reforma do Departamento de Estado, que prevê o corte de milhares de empregos e o redirecionamento do departamento de direitos humanos da agência para os "valores ocidentais", além de reorientar o departamento de refugiados para que se concentre no retorno de migrantes aos países de origem.

A mudança faz parte de um esforço sem precedentes do presidente Donald Trump para reduzir a burocracia federal e alinhar o que resta com suas prioridades do "America First".