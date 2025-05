Republicanos buscam consolidar legado de imigração de Trump em projeto abrangente

A legislação equivale a um superfinanciamento da fiscalização da imigração e poderia equipar o governo com ferramentas para aumentar as prisões e deportações.

Mark Green, presidente do comitê de segurança interna da Câmara dos EUA, elogiou a legislação após sua aprovação, dizendo que ela pode "proteger as fronteiras de nossa nação para as próximas gerações".

O projeto de lei agora segue para o Senado dos EUA, onde os republicanos, que controlam a casa por uma margem de 53-47, esperam aprová-lo até 4 de julho. Estima-se que a medida aumente o déficit federal em trilhões, o que gerou alarme entre algumas autoridades fiscais, enquanto outros republicanos estão preocupados com o corte do Medicaid, um programa de saúde de baixa renda, que compensa parte dos gastos maciços com a fiscalização.

O número de imigrantes pegos cruzando ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México atingiu níveis recordes de baixa depois que Trump assumiu o cargo em janeiro, o que poderia enfraquecer a justificativa para mais barreiras na fronteira.

O senador Rand Paul, o principal republicano do comitê de segurança interna do Senado e um conservador fiscal, disse à secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em uma audiência na semana passada, que US$46,5 bilhões para um muro na fronteira era muito.

"Você está controlando 95% da fronteira sem um muro no momento", afirmou Paul. "Portanto, esse é um argumento de que talvez você não precise de um muro. Você precisa de força de vontade."