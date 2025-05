Sem Musk, Doge vai provavelmente desaparecer, diz ex-funcionário

Por Alexandra Ulmer

(Reuters) - Sem o bilionário Elon Musk no governo Trump, é provável que seu projeto de redução de custos do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) seja interrompido, avaliou um ex-funcionário do Doge em sua primeira entrevista desde que deixou a equipe.

CEO da Tesla, Musk anunciou na noite de quarta-feira que estava encerrando seu período como funcionário especial do governo, mas prometeu que o Doge vai continuar sem ele. O Doge supervisionou os cortes de pessoal em quase todas as agências federais como parte das tentativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sacudir a burocracia federal.