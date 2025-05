Sistema de ajuda de Gaza fica sob pressão à medida que milhares de pessoas buscam alimentos

Quando ele chegou com o pai e o irmão, já havia milhares de pessoas no local e nenhum sinal do processo de identificação que as autoridades israelenses haviam dito que seria implementado para excluir qualquer pessoa considerada ligada ao Hamas.

"Não vi nada, ninguém me pediu nada e, se havia um portão eletrônico ou uma triagem, acho que ele desmoronou sob os pés da multidão", afirmou. Os portões e as cercas de arame foram todos derrubados e até mesmo canos de plástico, placas de metal e materiais de cercas foram levados.

"As pessoas estavam famintas e levaram tudo o que havia no local", disse ele.

No início desta semana, a GHP afirmou que havia previsto tais reações de uma "população angustiada".

Para os palestinos no norte de Gaza, isolados dos pontos de distribuição no sul, até mesmo isso continua fora de alcance.

"Vemos vídeos sobre a ajuda e as pessoas recebendo alguma, mas eles continuam dizendo que nenhum caminhão pode entrar no norte, onde moramos", disse Ghada Zaki, de 52 anos, mãe de sete filhos na Cidade de Gaza, à Reuters por meio de um aplicativo de mensagem.