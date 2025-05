Sul-coreanos comparecem em número recorde para votação antecipada para Presidência

O candidato do Partido Democrático Liberal, Lee Jae-myung, líder nas pesquisas antes do início do período que proibiu as pesquisas de opinião na quarta-feira, votou em Seul.

"Para superarmos a crise atual... e recomeçarmos como uma Coreia de recuperação e crescimento, por favor, votem", disse Lee após votar ao lado de jovens eleitores em um distrito universitário.

Seu comentário foi feito depois que o Banco da Coreia cortou as taxas de juros na quinta-feira e reduziu sua previsão de crescimento para 2025 para a quarta maior economia da Ásia para 0,8%, de 1,5% anteriormente.

Na quarta-feira, Lee prometeu criar um novo Ministério do Clima e Energia para "responder à crise climática" e expandir e reorganizar o Ministério da Igualdade de Gênero e Família para promover a igualdade de direitos e tratar de qualquer discriminação reversa.

Cerca de 8,7 milhões de pessoas, ou 19,6% do total de eleitores aptos a votar, haviam votado até 18h (6h de Brasília), de acordo com dados da Comissão Eleitoral Nacional, o maior comparecimento para o período equivalente em uma eleição presidencial e em comparação com 17,6% na votação de 2022.

A Coreia do Sul tem 44,39 milhões de eleitores qualificados e a votação antecipada é permitida na quinta e na sexta-feira.