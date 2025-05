UE espera conclusão de acordo com Mercosul em dezembro, diz presidente do Conselho Europeu

Falando a jornalistas durante o mesmo evento, o presidente da ApexBrasil, a agência brasileira de promoção das exportações, Jorge Viana, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá em breve à França, cujo presidente Emmanuel Macron, tem feito oposição veemente ao acordo UE-Mercosul diante da resistência ao pacto pelo politicamente poderoso setor agrícola francês.

"As perspectivas (para conclusão do acordo) são maravilhosas. Eu, por exemplo, imaginava que o acordo poderia findar, fase final de apreciação na Europa no início do ano que vem. Hoje o presidente António Costa falou: 'espero que o acordo seja assinado ainda neste ano'. Então eu estou muito otimista. O presidente Lula está empenhado pessoalmente nisso", disse Viana.

"Estamos empenhados nesse propósito. Agora mesmo o presidente Lula tem uma viagem à França, a França tem uma posição diferente e nós entendemos as razões por questões internas com o setor agrícola deles, mas achamos que precisa ser superada, porque vai ser bom também para a França."