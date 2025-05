CDC dos EUA mantém recomendação de vacinas contra Covid para crianças saudáveis

Kennedy Jr., juntamente com os chefes da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) e do Instituto Nacional de Saúde (NIH, na sigla em inglês), disseram em um vídeo que as vacinas seriam removidas do cronograma de imunização recomendado pelo CDC.

O CDC, seguindo seu painel de especialistas externos, já havia recomendado anteriormente vacinas atualizadas contra Covid para todas as pessoas acima de 6 meses de idade, e as recomendações atuais estão alinhadas com as feitas anteriormente.

(Reportagem de Susan Heavey e Puyaan Singh)