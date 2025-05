Condições em Gaza são catastróficas apesar da ajuda renovada, diz ONU

Israel vem acusando o Hamas de roubar a ajuda humanitária, o que o grupo nega.

A guerra em Gaza se arrasta desde 2023, quando militantes do Hamas mataram 1.200 pessoas em Israel e fizeram cerca de 250 reféns, de acordo com registros israelenses. Israel respondeu com uma campanha militar que matou mais de 54.000 palestinos, de segundo autoridades de saúde de Gaza.

SAQUES, ACESSO

A ONU afirma que, nos últimos 12 dias, só conseguiu transportar cerca de 200 caminhões de ajuda para Gaza, prejudicada pela insegurança e pelas restrições de acesso impostas pelos israelenses. Não ficou imediatamente claro quanto dessa ajuda efetivamente chegou aos necessitados. Segundo a ONU, alguns caminhões e um depósito do Programa Mundial de Alimentos foram saqueados por pessoas desesperadas e famintas.

As autoridades da ONU também criticaram as limitações israelenses quanto ao tipo de ajuda que podem fornecer.

"As autoridades israelenses não nos permitiram trazer uma única refeição pronta para consumo. O único alimento permitido foi a farinha para as padarias. Mesmo que fosse permitido em quantidades ilimitadas, o que não tem acontecido, não seria uma dieta completa para ninguém", disse Eri Kaneko, porta-voz de Assuntos Humanitários da ONU.