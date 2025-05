Cuba emite advertência verbal a principal diplomata dos EUA em Havana por "conduta desrespeitosa

"A imunidade de que ele goza como representante de seu país não pode ser usada para encobrir atos contrários à soberania e à ordem interna do país para o qual ele é credenciado, neste caso, Cuba", disse a declaração.

Hammer, um diplomata norte-americano de carreira que chegou a Cuba há seis meses, viajou pela ilha para se reunir com dissidentes políticos, provocando a ira do governo cubano, que o acusa de tentar fomentar a agitação.

O Departamento de Estado dos EUA defendeu as atividades de Hammer.

"O chefe da missão, Mike Hammer, e a Embaixada dos EUA representam orgulhosamente o presidente Trump ao implementar uma política externa America First e buscar a responsabilização do regime cubano por sua influência maligna nas Américas", disse uma autoridade do Departamento de Estado.

"Continuaremos a nos reunir com patriotas cubanos, líderes religiosos e aqueles que lutam pelas liberdades dos cubanos", acrescentou a autoridade.

As crescentes tensões têm como pano de fundo pior crise econômica em décadas em Cuba, difícil situação que o governo cubano atribui ao embargo norte-americano da época da Guerra Fria -- uma rede de restrições que impede transações financeiras, o comércio, o turismo e a importação de combustível.