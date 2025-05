Divisão entre EUA e China é maior risco que mundo enfrenta atualmente, diz Macron

CINGAPURA (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta sexta-feira que a divisão entre as duas superpotências, Estados Unidos e China, é o principal risco que o mundo enfrenta atualmente, ao enfatizar a necessidade de construir novas coalizões entre Paris e parceiros no Indo-Pacífico.

Macron está visitando a região enquanto a França e a União Europeia buscam fortalecer seus laços comerciais na Ásia para compensar a incerteza sobre as medidas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Vou ser claro, a França é amiga e aliada dos Estados Unidos, e é uma amiga, e nós cooperamos -- mesmo que às vezes discordemos e concorramos -- com a China", disse Macron, que estava falando no Diálogo de Shangri-La, o principal fórum de defesa da Ásia, juntamente com uma visita de Estado de dois dias a Cingapura.