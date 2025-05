Enviado de Trump diz que preocupação russa com ampliação da Otan 'é justa'

O enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Ucrânia, Keith Kellogg, disse que a preocupação da Rússia com a ampliação da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o leste é justa e que os EUA não querem ver a Ucrânia na aliança militar que lidera.

Questionado pela emissora norte-americana ABC News sobre uma reportagem da Reuters que dizia que a Rússia queria um compromisso por escrito sobre a não ampliação da Otan para o leste para incluir a Ucrânia e outras ex-repúblicas soviéticas, Kellogg disse: "É uma preocupação justa".

"Dissemos que, para nós, a entrada da Ucrânia na Otan não está na mesa de negociação, e não somos o único país que diz isso — você sabe que eu provavelmente poderia lhe dar quatro outros países na Otan e são necessários 32 dos 32 para permitir que você entre na Otan", disse ele à ABC na noite de quinta-feira. "Essa é uma das questões que a Rússia levantará."