EXCLUSIVO-Paquistão e Índia estão perto de concluir redução de tropas na fronteira, diz general paquistanês

O estopim para os últimos confrontos entre os velhos inimigos foi um ataque em 22 de abril na Caxemira indiana que matou 26 pessoas, a maioria turistas. Nova Délhi atribuiu o incidente a "terroristas" apoiados pelo Paquistão, uma acusação negada por Islamabad.

Em 7 de maio, a Índia lançou mísseis contra o que disse serem locais de "infraestrutura terrorista" do outro lado da fronteira e, como o Paquistão respondeu com seus próprios ataques, ambos os países aumentaram as forças ao longo da fronteira.

O general Sahir Shamshad Mirza, chefe do Estado-Maior Conjunto do Paquistão, disse em uma entrevista que as duas Forças Armadas haviam iniciado o processo de redução dos níveis de tropas.

"Estamos quase voltando à situação anterior a 22 de abril... estamos nos aproximando disso, ou já devemos ter nos aproximado", disse Mirza, a mais alta autoridade militar paquistanesa a falar publicamente desde o conflito.

O Ministério da Defesa da Índia e o gabinete do chefe da equipe de defesa indiana não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters sobre as observações de Mirza.

Mirza, que está em Cingapura para participar do fórum Shangri-La Dialogue, disse que, embora não tenha havido nenhum movimento em direção às armas nucleares durante esse conflito, a situação é perigosa.